В Южно-Сахалинске 7 августа продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- асфальтирование моста на ул. Милицейской;

- дорожные работы на ул. А. Буюклы (на участке от ул. Комсомольской до ул. Музейной);

- обустройство площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке на пр. Мира (в районе дома № 95 А);

- подготовка под асфальтирование ул. Железнодорожной (в районе перекрестка с пр. Победы);

- дорожные работы на ул. Горького (от ул. Пограничной до ул. Емельянова).

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание и мытьё дорожек, протирка малых архитектурных форм. Также на территории города запланированы мероприятия по помывке памятников.

В рамках содержания зеленых насаждений запланированы прополка и прореживание кустарников с рыхлением почвы и удалением сорной растительности, в том числе, с брусчатки, а также стрижка кустарников, прополка цветов на клумбах. В сквере на пр. Победы проходят работы по кошению газона.