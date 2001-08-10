В Южно-Сахалинске 7 августа продолжаются работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- асфальтирование моста на ул. Милицейской;
- дорожные работы на ул. А. Буюклы (на участке от ул. Комсомольской до ул. Музейной);
- обустройство площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке на пр. Мира (в районе дома № 95 А);
- подготовка под асфальтирование ул. Железнодорожной (в районе перекрестка с пр. Победы);
- дорожные работы на ул. Горького (от ул. Пограничной до ул. Емельянова).
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание и мытьё дорожек, протирка малых архитектурных форм. Также на территории города запланированы мероприятия по помывке памятников.
В рамках содержания зеленых насаждений запланированы прополка и прореживание кустарников с рыхлением почвы и удалением сорной растительности, в том числе, с брусчатки, а также стрижка кустарников, прополка цветов на клумбах. В сквере на пр. Победы проходят работы по кошению газона.
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