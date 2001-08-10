Почти 300 гектаров городской земли обработано от борщевика в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня работы проводятся по заявкам граждан. Также покос опасного сорняка на этой неделе запланирован на территории Лугового и Дальнего.
Комплекс мероприятий по устранению растения администрация Южно-Сахалинска проводит на регулярной основе с мая по октябрь. Работа затрагивает не только областной центр, но и его пригороды, где фиксируются крупные очаги произрастания борщевика. Это Новая Деревня, Ключи, Ново-Александровск и Луговое.
На предстоящей неделе работы будут осуществляться в Ново-Александровске, Новой Деревне, Ключах и Южно-Сахалинске.
В рамках дополнительного финансирования до середины октября также запланированы работы по ликвидации борщевика на территории более 200 гектаров.
Борьба с борщевиком в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов и зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную. Применение пестицидов возможно только на территориях, где не распространяются ограничения по применению химического способа.
Обращаем внимание, что горожане, владеющие земельными участками, обязаны самостоятельно осуществлять покос борщевика на своих территориях. В обязанностях управляющих компаний - освободить от сорняка придомовые территории МКД.
Администрация областного центра призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика. Работу управляющих компаний на регулярной основе проверяют специалисты отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства. В случае выявления нарушений УК получают предостережения с установлением срока для принятия мер.
Сообщить о районах произрастания борщевика жители города могут на портале «Сахалин.онлайн». При размещении информации необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Данные также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.
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