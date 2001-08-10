Гастромарафон «Дары морей» в пятый раз объединит любителей рыбы и морепродуктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, проводимое в рамках фестиваля «Остров-рыба», стартует 12 августа и продлится до 1 сентября.

В гастромарафоне принимают участие 10 предприятий общественного питания: кафе «Koba», «Асахикава», «Сахалинка», «Лед и море», суши-бары «Хоккайдо» и «Юзу», рестораны «Кафаница Плескавица», «ЕдаВино», «Сварог», а также служба доставки «Бэнто Мару». Для жителей и гостей областного центра они представят сет из трех блюд по цене 950 рублей. Основным ингредиентом станет лосось, еще два - на выбор.

Десятый фестиваль «Остров-рыба» в этом году пройдет на новой площадке - около Исторического парка «Россия - моя история» (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4) 7 сентября. В рамках фестиваля традиционно будут приготовлены угощения в виде бутерброда с икрой и суп из морепродуктов. Также приглашенный из Владивостока шеф-повар подготовил сюрприз для участников фестиваля.

Вся подробная информация о гастромарафоне и фестивале «Остров-рыба» размещена в специальном разделе официального сайта администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4297).