Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2024
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09:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Гастромарафон «Дары морей» в пятый раз объединит любителей рыбы и морепродуктов

Гастромарафон «Дары морей» в пятый раз объединит любителей рыбы и морепродуктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

            Мероприятие, проводимое в рамках фестиваля «Остров-рыба», стартует 12 августа и продлится до 1 сентября.

            В гастромарафоне принимают участие 10 предприятий общественного питания: кафе «Koba», «Асахикава», «Сахалинка», «Лед и море», суши-бары «Хоккайдо» и «Юзу», рестораны «Кафаница Плескавица», «ЕдаВино», «Сварог», а также служба доставки «Бэнто Мару». Для жителей и гостей областного центра они представят сет из трех блюд по цене 950 рублей. Основным ингредиентом станет лосось, еще два - на выбор.

            Десятый фестиваль «Остров-рыба» в этом году пройдет на новой площадке - около Исторического парка «Россия - моя история» (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4) 7 сентября. В рамках фестиваля традиционно будут приготовлены угощения в виде бутерброда с икрой и суп из морепродуктов. Также приглашенный из Владивостока шеф-повар подготовил сюрприз для участников фестиваля.

            Вся подробная информация о гастромарафоне и фестивале «Остров-рыба»  размещена в специальном разделе официального сайта администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4297).

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