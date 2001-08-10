Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском округе реализуется программа газификации частных домовладений, в ходе которой производится бесплатное подведение газа к границам участков, также действуют компенсационные выплаты. Жителей Южно-Сахалинска призывают активнее готовить дома к газификации, чтобы начать экономить на отоплении уже этой зимой.

Список населенных пунктов и улиц, готовящихся к газификации в 2024 году, размещен на сайте администрации города https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1485/3006.

В этом году к газу подключено более 300 абонентов, многие южносахалинцы уже оценили удобство использования природного газа. О преимуществах перехода на голубое топливо рассказала жительница переулка Приветливый в селе Березняки Наталья Сармакова. Она подчеркнула, что переход на газ для семьи удобен, в первую очередь, в целях экономии бюджета. Чтобы прогреть такой большой дом электричеством раньше приходилось платить немалые деньги, теперь расходы значительно сократятся.

- Этот дом я купила недавно, он был без газа несмотря на то, что все дома в нашем переулке газифицированы. Сразу обратилась в газовую компанию, и в течение двух недель специалисты подвели оборудование, теперь осталось пройти этап приемки работ, и газ будет подключен. Удивило, насколько оперативно и без проблем газовики справились с работой. Это и экономия для семьи, и чистый воздух. Спасибо губернатору Валерию Лимаренко и его команде за отличную работу, за то, что лично держит вопрос газификации на контроле, - рассказала Наталья Сармакова.

Жителей городского округа, чьи домовладения готовы к заключению договора на догазификацию, просят не откладывать этот вопрос до осени. Летом проще выполнить все технические мероприятия, прокладку внутридворовых газопроводов и монтаж котла в домовладении.

Подробная информация о газификации размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2773.

Газификация Южно-Сахалинска – одно из ключевых направлений работы администрации и находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. С начала действия программы в областном центре газифицировано 5831 индивидуальных жилых домов.