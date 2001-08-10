Более 200 тонн старых шин вывезли на утилизацию с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городские службы практически ежедневно выявляют места складирования использованных автомобильных покрышек вблизи контейнерных площадок, на пустырях, в лесопарковой зоне, вдоль улично-дорожной сети.
Также большое количество старых шин вывозится с дворовых территорий, где этим летом проводятся капитальный ремонт. В частности, такие отходы будут убраны с придомовой территории по ул. Армейской, №20,22.
Как рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния Южно-Сахалинска Ольга Тарская, отработанные, пришедшие в негодность покрышки нельзя складировать в местах сбора ТКО и утилизировать вместе с бытовым мусором – согласно законодательству их необходимо передавать для переработки специализированным организациям.
– Просим граждан ответственно подходить к этому вопросу, – рассказала Ольга Тарская. Также призываем жителей не организовывать клумбы с использованием старых шин. Это не самый экологичный способ благоустройства и украшения двора, тем более часто они часто размещаются вблизи детских площадок. При нагревании резина может давать выброс вредных веществ.
Добавим, ликвидация несанкционированных свалок – одно из приоритетных направлений работы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, которое имеет важное значение для повышения экологической безопасности и защиты окружающей среды. Необходимость работы по вывозу и утилизации шин подчеркивают жители Южно-Сахалинска. После капитальных ремонтов дворовые территории приобретут современный облик.
– Город преображается. Красивее становится. За последние 10 лет многое изменилось в лучшую сторону, в том числе в части экологии. Спасибо губернатору Валерию Лимаренко. В нашем городке давно не было ремонта, наконец-то приступили к работам, – поделился житель Хомутово Дмитрий Мешков.
Добавим, жители Южно-Сахалинска могут привезти шины и сдать их бесплатно на утилизацию по адресу: пер. Солнечный, 3, в будние дни с 9.00 до 18.00. Прием покрышек осуществляется в количестве до 5 штук.
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