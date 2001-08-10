Мотострелки армейского корпуса ВВО осваивают навыки армейской тактической стрельбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине с военнослужащими мотострелковых подразделений Восточного военного округа (ВВО), заключившими первый контракт, проводятся занятия по армейской тактической стрельбе.
В ходе занятий на войсковом стрельбище «Троицкое», под руководством опытных инструкторов и офицеров армейского корпуса ВВО военнослужащие отрабатывают тактические действия на различной местности, а также в условиях городского боя.
Для ведения огня в ходе учебного боя мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности.
Также, военнослужащие отрабатывают перемещение в боевых группах, где учатся оттачивать навыки прикрытия друг друга огнём из стрелкового оружия.
Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника. Во время отработки данных вопросов мотострелки тренируются вести огонь из различных положений: «лёжа», «стоя», «с колена», а также в движении.
Для усложнения задачи и создания условий, приближенных к боевым, используются средства имитации и дымы.
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