Южно-Сахалинск получил еще 7 новых автобусов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице состоялась торжественная церемония передачи 25 автобусов среднего класса мэрам областных муниципалитетов. Для Южно-Сахалинска губернатор Валерий Лимаренко вручил мэру города Сергею Надсадину ключи от 7 современных автобусов.
Пассажирский транспорт марки ПАЗ-3204 «Вектор Некст» вместимостью порядка 25 человек работает на газомоторных двигателях, имеет встроенные кондиционеры и площадки для транспортировки маломобильных пассажиров. Машины оборудованы комфортными местами для водителей, системами бескондукторной оплаты проезда и т. д. Планируется, что эти автобусы будут курсировать по маршруту №189 в Синегорск и по маршруту №9.
- Новые автобусы – это один из залогов эффективной работы общественного транспорта. Более двух лет мы улучшаем городские перевозки. В Южно-Сахалинске продолжает расти автопарк – на маршрутах столицы уже работают более 160 самых современных автобусов. И эти 7 новых машин также будут служить на пользу людям. Все эти заметные для жителей изменения произошли благодаря вниманию со стороны нашего губернатора. Именно при участии Валерия Лимаренко в Южно-Сахалинске формируется новая транспортная реальность, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Обновление подвижного состава автобусного парка проходит в рамках реформы общественного транспорта. Она инициирована мэром Сергеем Надсадиным и поддержана губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Так, за последние два года в Южно-Сахалинске подвижной состав обновился более, чем на 50%, внедрены новые технологии и современные стандарты, которые сделали поездки по городу более удобными для пассажиров. Автобусы двигаются по графику, регулируются в одном информационном центре организации движения. Построены новые транспортные узлы, появились современные остановочные павильоны.
Сегодня по результатам исследований более 70% жителей Южно-Сахалинска удовлетворены качеством перевозок и одобряют транспортную реформу — а это один из самых высоких показателей на Дальнем Востоке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:12 1 Августа С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
09:08 1 Августа С 1 августа Отделение Социального фонда России по Сахалинской области увеличит страховые пенсии работающих пенсионеров
13:54 2 Августа «РВК-Сахалин» стала членом торгово-промышленной палаты Сахалинской области
16:51 2 Августа В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации борщевика
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
11:40 11 Июля Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
18:03 11 Июля В Южно-Сахалинске вручили медали лучшим выпускникам
Выбор редакции
- 17:49 Вчера Жителей Южно-Сахалинска призывают активнее готовить дома к газификации
- 16:55 Вчера Первый на Сахалине бетонный скейт-парк построят в областной столице
- 16:36 Вчера Центр детского этнографического просвещения открывается на Сахалине
- 15:17 Вчера Мотострелки армейского корпуса ВВО осваивают навыки армейской тактической стрельбы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?