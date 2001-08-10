Южно-Сахалинск получил еще 7 новых автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице состоялась торжественная церемония передачи 25 автобусов среднего класса мэрам областных муниципалитетов. Для Южно-Сахалинска губернатор Валерий Лимаренко вручил мэру города Сергею Надсадину ключи от 7 современных автобусов.

Пассажирский транспорт марки ПАЗ-3204 «Вектор Некст» вместимостью порядка 25 человек работает на газомоторных двигателях, имеет встроенные кондиционеры и площадки для транспортировки маломобильных пассажиров. Машины оборудованы комфортными местами для водителей, системами бескондукторной оплаты проезда и т. д. Планируется, что эти автобусы будут курсировать по маршруту №189 в Синегорск и по маршруту №9.

- Новые автобусы – это один из залогов эффективной работы общественного транспорта. Более двух лет мы улучшаем городские перевозки. В Южно-Сахалинске продолжает расти автопарк – на маршрутах столицы уже работают более 160 самых современных автобусов. И эти 7 новых машин также будут служить на пользу людям. Все эти заметные для жителей изменения произошли благодаря вниманию со стороны нашего губернатора. Именно при участии Валерия Лимаренко в Южно-Сахалинске формируется новая транспортная реальность, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Обновление подвижного состава автобусного парка проходит в рамках реформы общественного транспорта. Она инициирована мэром Сергеем Надсадиным и поддержана губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Так, за последние два года в Южно-Сахалинске подвижной состав обновился более, чем на 50%, внедрены новые технологии и современные стандарты, которые сделали поездки по городу более удобными для пассажиров. Автобусы двигаются по графику, регулируются в одном информационном центре организации движения. Построены новые транспортные узлы, появились современные остановочные павильоны.

Сегодня по результатам исследований более 70% жителей Южно-Сахалинска удовлетворены качеством перевозок и одобряют транспортную реформу — а это один из самых высоких показателей на Дальнем Востоке.