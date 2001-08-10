Благодаря ТОС в одном из дворов Южно-Сахалинска обустроят уличное освещение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Территориальные общественные самоуправления областной столицы продолжают реализовывать свои проекты по благоустройству. Одно из них - ТОС «Гвардия» из Дальнего - получает муниципальную и областную поддержку уже шестой год.
Жители дома по адресу: Байкальская, 22, создали ТОС в 2019 году и в этом же году получили первый муниципальный грант. После его реализации поняли, что надо двигаться дальше и ежегодно претендовали на гранты.
- В 2020 году ТОС был переоформлен уже в юридическое лицо. Участвовали в конкурсах как на получение муниципальных грантов, так и областного уровня, есть большая поддержка со стороны мэра Сергея Надсадина, губернатора Валерия Лимаренко. В итоге во дворе организована система видеонаблюдения, состоящая из 32 камер, установлены два шлагбаума на въезде во двор, реконструирована детская площадка и полностью с нуля построена спортивная площадка, - рассказала председатель ТОС «Гвардия» Михаил Лисничук.
По словам председателя ТОС, в администрации Южно-Сахалинска всегда оказывают максимальную консультативную помощь. Кроме того, с каждым годом участвовать в грантовом конкурсе все проще, так как накапливается полезный опыт. Жители стараются помогать, участвовать в мероприятиях, если возникают проблемы - решение находят совместно.
В этом году ТОС «Гвардия» при грантовом финансировании из областного бюджета организует уличное освещение, в рамках которого будут установлены и запитаны к системе электроснабжения опоры.
Администрация Южно-Сахалинска уделяет большое внимание развитию территориальных общественных самоуправлений и поддерживает инициативы жителей. Ежегодно в областном центре проводится конкурс социальных проектов, направленный на финансовую поддержку ТОСов. Традиционно жители решают вопросы, связанные с благоустройством и озеленением дворов, установкой детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, видеонаблюдения.
На сегодняшний день в областном центре созданы и действуют 110 ТОСов. Активное участие в территориальном управлении принимают более 13 000 горожан. Подробная информация о том, как создать ТОС, размещена на сайте администрации.
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