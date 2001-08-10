Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2024
Сейчас 05:02
85,16|93,03|66,91
Сахалинские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей всероссийских соревнований
12:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске 7, 8 и 9 августа будет перекрываться движение автотранспорта

В Поронайске 7, 8 и 9 августа будет перекрываться движение автотранспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям, посвященным 155-летию города Поронайска, 7, 8 и 9 августа 2024 года с 18:00 часов будет перекрываться движение автотранспорта по ул. Октябрьской в районе площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова.
 
Движение автобусов № 3 «Порт-Новинск» и № 5 «Порт-Зверосовхоз» в период с 7 августа по 9 августа будет осуществлять до 18:00 часов. Также в указанный период не будут выполняться дополнительные рейсы автобуса на железнодорожный вокзал к «дачному поезду».
 
Просим заблаговременно планировать свой маршрут с учетом сложившейся обстановки. Приносим извинения за доставленные неудобства. 
 
Телефон для справок: 8(42431) 5-60-03 (доб. 124).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?