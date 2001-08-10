В аэровокзале «Южно-Сахалинск» прошёл праздничный споттинг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Накануне дня рождения главная воздушная гавань региона открыла двери на перрон для авиационных фотографов Сахалина. Фотоохотники поймали лучшие кадры бортов на посадке и взлёте, а также понаблюдали за наземным обслуживанием рейсов.
Для экскурсии на лётное поле сотрудники аэровокзала выбрали первую половину дня. В это время специалисты обслуживают сразу два широкофюзеляжных воздушных судна по направлению «Москва – Южно-Сахалинск» и обратно. Один отпускают на вылет, второй принимают после посадки. Всё это на фоне ярко-зелёных сопок и неба в объёмных облаках.
Споттеры проследили за тем, как маленькие тягачи из зоны комплектации багажа буксируют контейнеры с чемоданами к самолёту. Один такой может доставить под борт до 32 тонн груза. Отсюда с помощью конвейера багаж загружают на борт. Любители авиационной фотографии запечатлели и этот момент. После - в кадр попали инженеры и техники за осмотром воздушного судна, а также экипаж, который прибыл для встречи пассажиров.
«Для меня съёмки на перроне – настоящий праздник. Если бы окна моего рабочего кабинета выходили на лётное поле, наверное, я бы там поселился. Воздушные суда захватывают своей грацией, а специалисты наземного обслуживания впечатляют слаженной командной работой. Мы благодарны руководству аэровокзальному комплексу за такой подарок для сахалинских фотографов ко дню рождения нового терминала. Снимки делали с удовольствием», - заметил авиационный фотограф Михаил Родин.
В результате съёмочного дня фотобанк аэровокзального комплекса пополнили более 200 красочных воздушных снимков. Авиагавани их предоставили Михаил Родин, Дмитрий Сергеев и Владислав Беляцкий. Следующую масштабную встречу со споттерами с Сахалина и других регионов России в терминале планируют провести осенью.
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