Спасатели МЧС России оттачивали навыки спасения при ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дежурная смена в составе 5 спасателей поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области провела занятие по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на заводе им. Федотова. Целью практических занятий является усовершенствование навыков спасателей МЧС России по ликвидации последствий ДТП, а также определить готовность подразделений службы к работе в чрезвычайных ситуациях.

По замыслу тренировки, в результате технической неисправности и несоблюдения скоростного режима водитель «Бензовоза», не справившись с управлением транспортным средством, совершил столкновение с микроавтобусом, в результате чего в машине оказался заблокирован человек. Кроме того, спасатели МЧС России отработали различные сценарии аварий, начиная от простого столкновения и заканчивая сложными ситуациями с травмами. Особое внимание уделялось оказанию первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших.

«Во время занятия мы использовали штатное оборудование, которым укомплектован дежурный автомобиль. В нашем распоряжении были гидравлический аварийно-спасательный инструмент, сабельная электрическая пила, защитные чехлы и различные слесарные инструменты. Тренировка была направлена на то, чтобы спасатели могли качественно оказать помощь пострадавшим в ДТП. Отработка навыков извлечения пострадавшего из автомобиля позволяет спасателям быстро освободить человека, который оказался зажат в транспортном средстве». – рассказал спасатель Альгис Мейжис.

По окончанию тренировки организаторы подвели итоги, где подробно дали оценку действиям спасателей МЧС России по организации реагирования на ДТП. Тренировка прошла успешно, все поставленные цели достигнуты.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области выражает искреннюю благодарность директору ООО «УМИТЭКС» Вячеславу Геннадьевичу Солодовникову за неоценимую помощь в организации площадки и предоставлении автотранспорта для проведения тренировки. Благодаря его поддержке и участию, мероприятие прошло на высоком уровне, что способствовало повышению профессионализма наших сотрудников.