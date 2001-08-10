В Южно-Сахалинске 5 августа продолжаются работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- подготовка к асфальтированию ул. Егорова;
- установка бордюров и подготовка к асфальтированию участка ул. Железнодорожной в районе перекрестка с пр. Победы.
- расчистка водоприемных колодцев на Коммунистическом проспекте на участке от железнодорожного вокзала до ул. Горького;
- замена поврежденных дорожных знаков по пр. Мира.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание и мытьё дорожек, протирка малых архитектурных форм. Также запланированы мероприятия по содержанию зеленых насаждений: прополка цветов, прореживание и стрижка кустарников, удаление сорной растительности, в том числе с брусчатки. В скверах 135-летия и им. Ждакаева проходят работы по кошению газона
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