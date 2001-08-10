Тихоокеанское
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12:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 5 августа продолжаются работы по благоустройству

В Южно-Сахалинске 5 августа продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.

 Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

 - подготовка к асфальтированию ул. Егорова;

 - установка бордюров и подготовка к асфальтированию участка ул. Железнодорожной в районе перекрестка с пр. Победы.

 - расчистка водоприемных колодцев на Коммунистическом проспекте на участке от железнодорожного вокзала до ул. Горького;

 - замена поврежденных дорожных знаков по пр. Мира.

 В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание и мытьё дорожек, протирка малых архитектурных форм. Также запланированы мероприятия по содержанию зеленых насаждений: прополка цветов, прореживание и стрижка кустарников, удаление сорной растительности, в том числе с брусчатки. В скверах 135-летия и им. Ждакаева проходят работы по кошению газона

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