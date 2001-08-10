Мэр Южно-Сахалинска выехал во Владимировку для оценки ситуации после циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава города держит на контроле обращения граждан о подтоплении частных домов, которые приходят в муниципальный центр управления и социальные сети мэра. С начала непогоды поступило более 30 сигналов. Вода зашла в 4 дома. Все адреса были оперативно приняты в работу управлением по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска.
Ситуация в городском округе постепенно нормализуется. Сегодня мэр выехал во Владимировку, чтобы оценить обстановку на месте и пообщаться с жителям. Одной из точек объезда стала улица Молодежная, где весной проводилась расчистка русла р. Сусуи, выполнялись другие мероприятия по берегоукреплению. Жители поблагодарил мэра и отметили, что эти работы позволили предотвратить разлив реки во время очередного сильного циклона.
– Этот участок продолжаем держать на контроле. До 1 сентября дал указание завершить еще ряд мероприятий, связанных с удалением ивняка, увеличением дамбы, которые позволят еще больше обезопасить дома и участки людей. Вместе с тем, до конца года планируем получить результаты научных изысканий, что позволит нам комплексно подходить к проведению работ в местах, подверженным подтоплениям, – сказал Сергей Надсадин.
Сергей Надсадин подчеркнул, что задача администрации – продолжать мониторить ситуацию и при необходимости помогать жителям. Напомним, в течение суток на территории городского округа выпала половина месячной нормы осадков. Для оперативного реагирования была привлечена дополнительная смена спасателей и создан необходимый запас помп для откачки воды.
Актуальная информация по циклону сегодня была представлена мэру в ходе оперативного штаба. Циклон с территории городского округа уходит, угроза подтоплений идет на спад. Специалисты управления ГО и ЧС адресно отработали все обращения жителей.
Напоминаем, в случае возникновения угрозы подтопления необходимо звонить по единому номеру 112.
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