Новые муралы украшают фасады уже 23 зданий в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается художественное оформление фасадов многоквартирных домов. Художники из разных городов России и зарубежных стран преображают поверхности в рамках творческого проекта «Взгляды». На сегодняшний день из запланированных 50 муралов уже готовы 23.
На этой неделе работы были завершены по адресам: Комсомольская, 169 и Ленина, 329.
Нанесение рисунков продолжится при благоприятных погодных условиях на фасадах домов по адресам: Ленина, 325, пр. Победы, 39, Комсомольская, 217 и Пограничная, 61.
На следующей неделе планируется приступить к рисункам по адресам: Дзержинского, 15, Комсомольская, 290, Амурская, 1, Невельская, 4, пр. Мира, 182, Комсомольская, 233.
Напомним, планируется, что ко Дню города улицы украсят все запланированные 50 муралов. Фасады, на которые они будут нанесены, выбраны под туристические маршруты «Молодежный» (ул. Комсомольская), «Видовой» (пр. Мира), «История Сахалина» (ул. Ленина), «Морское освоение Сахалина» (ул. Сахалинская и ул. Невельская), разработанные по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина.
Для реализации идеи специалисты провели творческий конкурс, на который поступили заявки от почти 300 художников из российских и зарубежных городов. На экспертном жюри были отобраны самые интересные работы, которые воплощают художники.
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