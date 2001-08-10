Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2024
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4 августа в Южно-Сахалинске на время асфальтирования закроют участок ул. Илариона Троицкого
17:32, | Новости общества Сахалина и Курил

4 августа в Южно-Сахалинске на время асфальтирования закроют участок ул. Илариона Троицкого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничение будет действовать в воскресенье, 4 августа, на участке ул. Илариона Троицкого от парковки возле исторического парка «Россия-Моя история» до здания №2 - с 09.00 до 20.00. В этот период здесь будут проводиться работы по асфальтированию.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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