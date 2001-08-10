Сергей Надсадин встретился с южносахалинцами, которые не могут вернуть деньги, направленные на строительство жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семьи с детьми оформили ипотечные кредиты, многие использовали социальные выплаты, но обещанного в установленные сроки индивидуального жилья от домостроительной компании люди не дождались.

В непростой ситуации также оказалась мама погибшего участника СВО. Женщина хотела построить большой дом в память о своем сыне. О сложившихся обстоятельствах люди написали в муниципальный центр управления, также обратились в социальные сети мэра Сергея Надсадина.

Чтобы детально разобраться в ситуации, горожан пригласили на встречу, в которой, кроме главы города и специалистов администрации также приняли участие представители УМВД, следственного комитета, прокуратуры, правительства Сахалинской области и других ведомств.

- Задача городской власти — помочь людям. Мы их не бросим. Всю возможную поддержку, в части юридической помощи, методологического сопровождения, жителям окажем. С каждым случаем будем разбираться в индивидуальном порядке. И я, и губернатор островного региона Валерий Лимаренко держим ситуацию на личном контроле, - отметил мэр Сергей Надсадин.

По поручению губернатора к решению проблемы подключилось министерство строительства Сахалинской области, которое определит специализированную лабораторию для обследования объектов, строительство которых выполнено частично. Также с финансовыми организациями будет проработан вопрос о пересмотре условий кредитов, возможности временной приостановки выплат по ипотеке и другие моменты.

– После гибели сына несколько раз обращалась в администрацию. Меня всегда поддерживают. И сегодня, после разговора с Сергеем Александровичем, стало легче на душе. Буквально через 15 минут после того, как направили обращение, нам позвонили, успокоили, сказали что делать дальше, – поделилась Ирина Александровна Коняшенко.

Следующая встреча мэра с людьми состоится через неделю.

Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан, планирующих строительство, быть предельно внимательными при выборе компании - застройщика и заключении договоров. Очень важно не допускать оплату сразу и полностью, и тем более рискованно использовать для осуществления операции наличные средства. Чтобы максимально обезопасить людей, защитить их денежные средства, разработана система, которая позволит обеспечить максимальную надежность сделок индивидуального жилищного строительства. Так, при договоре с подрядчиком люди смогут переводить деньги на эскроу-счета в банке, где они временно замораживаются. Строители смогут их забрать только после исполнения всех обязательств по договору. Соответствующий закон подписан президентом России 22 июля. Механизм эскроу- счетов в том числе можно будет использовать при вложении в строительство средств материнского капитала.