Тихоокеанское
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16:51, | Новости общества Сахалина и Курил

В  Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации борщевика

В  Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации борщевика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комплексные мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского проводятся на регулярной основе на всей территории городского округа. С мая от опасного растения освобождено свыше 200 гектаров.

По информации управления охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска, эти работы выполнены в рамках муниципальных контрактов подрядными организациями. Для борьбы с сорняком использовался как химический, так и механический метод, а также применяется тяжелая техника.

На сегодня работы в основном ведутся более точечно, по заявкам и только механическим способом. Вчера мероприятия проводилась в Березняках, Дальнем и Луговом. Суммарно ликвидировано борщевика на площади более, чем 40,5 тысяч квадратных метров.

- Правительством Сахалинской области выделена дополнительная субсидия на проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. Поэтому работа продолжается на территории всего городского округа. В ближайшие дни планируем зайти повторно в Ключи, Новую деревню, Ново-Александровск, Луговое, - рассказала специалист отдела содержания озелененных территорий управления охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска Елена Купоросова.

Вместе с тем, напомним, что осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны владельцы земельных участков. Освобождать от сорняка придомовые территории МКД - обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.

Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика. Работу управляющих компаний на регулярной основе проверяют специалисты отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства. В случае выявления нарушений УК получают предостережения с установлением срока для принятия мер.

Добавим, сообщить о районах произрастания борщевика жители города могут на портале «Сахалин.онлайн». При размещении информации необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию) для  принятия специалистами оперативных мер по уничтожению сорняка.

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