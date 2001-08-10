Пассажиропоток на пике: в июле аэровокзал «Южно-Сахалинск» обслужил почти 200 000 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй месяц лета по количеству рейсов стал по-настоящему горячим для сотрудников воздушной гавани областного центра. За 31 день персонал обслужил 179 350 путешественников. По сравнению с июнем этого года, который установил рекорд по пассажиропотоку, цифра подскочила на 37%, с июлем 2023 – на 17%.

Всплеск показателей – закономерный результат запуска дополнительных рейсов. Только на линии Южно-Сахалинск – Москва в июле команда аэровокзала отпускала по три воздушных судна каждый день, по вторникам – по четыре. Перелёты в Красноярск, Благовещенск стали ежедневными. Также дополнительными самолётами авиакомпании усилили связь островной столицы с Владивостоком и Хабаровском.

В результате – ежедневно в воздушной гавани обслуживали около 30 рейсов. Общее число самолётовылетов в этом месяце составило 748 бортов.

«Наша команда фиксирует прирост по пассажиропотоку от месяца к месяцу, но июльские показатели – настоящий прорыв. Аэровокзал «Южно-Сахалинск» существенно нарастил мощность по количеству обслуженных путешественников и самолётов. При этом, качество услуг осталось на прежнем, высоком уровне. Ждём август – ещё один месяц горячего сезона», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Для удобства пассажиров в разгар высокого сезона аэровокзал открыл бесплатную перехватывающую парковку и запустил услугу ускоренного обслуживания. Последняя позволяет пройти предполётные процедуры без очереди, в сопровождении личного агента. Оформить опцию «Fast Track» можно на официальном сайте воздушной гавани. Она продолжит действовать и в осенне-зимний период.