Тихоокеанское
информационное агентство
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4 августа в Южно-Сахалинске на время асфальтирования закроют участок ул. Илариона Троицкого
10:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок ул. Карла Маркса закроют для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации «Сахалинской коммунальной компании», с 3 по 5 августа ремонтные работы на сетях теплоснабжения будут проводиться в районе ул. Ленина, 179 (бывшая гостиница «Дальневосточник»).

В связи с этим проезд для автотранспорта будет закрыт с 09.00 3 августа. Завершить работы планируется к вечеру 5 августа. Объезд предусмотрен по Коммунистическому пр. или ул. Поповича.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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