Участок ул. Карла Маркса закроют для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации «Сахалинской коммунальной компании», с 3 по 5 августа ремонтные работы на сетях теплоснабжения будут проводиться в районе ул. Ленина, 179 (бывшая гостиница «Дальневосточник»).

В связи с этим проезд для автотранспорта будет закрыт с 09.00 3 августа. Завершить работы планируется к вечеру 5 августа. Объезд предусмотрен по Коммунистическому пр. или ул. Поповича.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.