Южно-Сахалинской детской городской поликлинике обсудили пользу грудного вскармливания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проходит Неделя популяризации грудного вскармливания. Для сотрудников детской поликлиники она началась с практической конференции, организованной в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография».

Грудное вскармливание обеспечивает младенца всеми необходимыми веществами, а также способствует развитию иммунной системы. Оно также является важным аспектом взаимодействия матери и малыша и формирует эмоциональную связи. На конференции специалисты – врачи, средний медицинский персонал и активисты некоммерческой организации «Радость» обсудили актуальные вопросы, с которыми приходят мамы в поликлинику.

- В первые месяцы ребёнка важно максимально заботиться о матери. В том числе она должна получать поддержку в поликлинике, когда рассказывает врачу о своих проблемах. О многих нюансах вскармливания, измененияхмаме своевременно и доступно должны рассказывать специалисты, пока она не приняла самостоятельное решение перейти на кормление смесями, - рассказала заведующая центром грудного вскармливания детской поликлиники Южно-Сахалинска Татьяна Фигурина.

В программе мероприятия участники также узнали больше о правильной технике прикладывания к груди и преимуществе слингов. Об этом рассказали консультанты по материнским компетенциям – активисты некоммерческой организации «Радость».

- Мы помогаем женщинам по всему региону. Мам из районов консультируем по телефону или видеосвязи, с жительницами Южно-Сахалинска устраиваем личные встречи. Вопросов много особенно у девушек, которые родили первого ребёнка – как спать, как кормить, как ухаживать. Рассказываем обо всех тонкостях материнства и при необходимости отправляем за советом к экспертам – врачам детской поликлиники, - отметила руководитель АНО «Радость» Александра Заболотская.

Мероприятия в рамках тематической недели продолжатся до 8 августа.