16:12, | Новости общества Сахалина и Курил
С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главные изменения - теперь вход для людей 70 лет и старше стал бесплатным! Этот шаг - знак почтения людям пожилого возраста и их заслугам в развитии страны.
Из других важных новшеств: также стал бесплатным вход для молодожёнов в день бракосочетания, а для студентов очной формы обучения стоимость посещения снизилась в 1,5 раза - до 200 руб.
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Новости общества Сахалина и Курил
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