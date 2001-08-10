Тихоокеанское
информационное агентство
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С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
16:12, | Новости общества Сахалина и Курил

С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад

С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главные изменения - теперь вход для людей 70 лет и старше стал бесплатным! Этот шаг - знак почтения людям пожилого возраста и их заслугам в развитии страны.
Из других важных новшеств: также стал бесплатным вход для молодожёнов в день бракосочетания, а для студентов очной формы обучения стоимость посещения снизилась в 1,5 раза - до 200 руб.

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