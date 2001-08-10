Родителей южно-сахалинских школьников просят заранее восстановить утерянные школьные проездные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре с начала учебного года возобновится действие школьных проездных. В случае, если проездной утерян, родителей учащихся просят заранее позаботиться о его восстановлении.

Оформить утерянный проездной можно в офисе ООО «Единый оператор ЮС» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 по адресу: Пограничная, 30, 1 этаж, офис №3. При себе иметь только СНИЛС учащегося. Замена школьного проездного обойдется в 150 рублей. Оплатить услугу можно как наличным, так и безналичным способами.

Кроме того, необходимо отметить, что восстановить проездной может и сам школьник, без участия родителей.

Напомним, школьные проездные действуют на протяжении всего учебного года - с 1 сентября по 31 мая. Проезд для школьников является не бесплатным, а льготным и школьный проездной необходим для того, чтобы зафиксировать факт поездки, по которому затем администрация города возместит затраты перевозчику. Поэтому наличие проездного во время поездки в общественном транспорте обязательно.