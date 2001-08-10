На Сахалине впервые провели операции по замене клапанов сердца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две сложнейшие операции на сердце выполнили специалисты областной клинической больницы. У пациентов наблюдалось жизнеугрожающее состояние. Сахалинские врачи освоили новый метод, спасли людям жизни и восстановили функцию сердечной деятельности, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Состояние, с которым столкнулись врачи сразу у двух пациентов, не оставляло сомнений – жизнь людей в опасности. Возраст и хронические заболевания не позволяли провести операцию открытым способом. Транспортировка в кардиоцентр за пределы региона также была связана с рисками – любое движение приводило к сильнейшей одышке.

- Одному из пациентов было сложно даже повернуться в кровати. Авиаперелет мог привести к фатальным последствиям. В кратчайшие сроки было принято решение о применении нового метода. Его преимущество – в малоинвазивности и отсутствии рисков, связанных с большими разрезами, длительным восстановительным периодом. Сложность была в том, что это для нас новая техника, использование новых материалов. Но речь шла о спасении жизней. Мы сделали все, чтобы их сохранить, - рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов лечения и диагностики областной клинической больницы Андрей Мамонтов.

Для замены поврежденного клапана сердца были приобретены современные импланты – металлические протезы с биологическими створками. В зону сердца конструкция доставляется через бедренную артерию. При начальном размере около 3 мм, необходимых для транспортировки по сосуду, после имплантации протез расправляется до необходимых функциональных размеров – от 21 до 27 мм. Особенностью таких вмешательств является их малоинвазивность. Во время операции пациенты находятся в сознании, наркоз не требуется.

Помощь в проведении сложной операции оказали специалисты научного центра имени Мечникова из Санкт-Петербурга.

- Специально для проведения операции на Сахалин прибыла команда специалистов во главе с ведущим рентгенэндоваскулярным хирургом Игорем Качановым. Областная больница поддерживает тесные связи со всеми федеральными клиниками. Благодаря такому взаимодействию мы имеем возможность внедрять самые передовые технологии. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу по развитию высокотехнологичной медицины, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать помощь, не выезжая за пределы области. Мы получаем всестороннюю поддержку от областных властей, - прокомментировал главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.

Отметим, сейчас состоянию пациентов ничто не угрожает. Сразу после операционного стола они отметили значительное улучшение здоровья, спустя несколько дней сахалинцев выписали из стационара на амбулаторное наблюдение.