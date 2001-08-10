Мэр Южно-Сахалинска поручил восстановить зеленую зону после прокладки теплосетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реконструкция теплосетей в районе ул. Крайней ведется для обеспечения качественным и стабильным теплоснабжением расположенных здесь жилых домов и строящихся микрорайонов. Подрядная организация выполняет большой объем работ, прокладывая трубы диаметром 630 м (ширина прежних труб составляла 500 м) на участке протяженностью почти километр, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Беспокойство горожан вызывает вопрос восстановления благоустройства. Жители Южно-Сахалинска неоднократно направляли обращения в Муниципальный центр управления, социальные сети Сергея Надсадина с просьбой обосновать необходимость сноса зеленых насаждений, попавших в зону строительства. Сегодня глава областного центра выехал на место, чтобы детально разобраться в ситуации.

Как пояснил директор управления капитального строительства Денис И, некоторые деревья (пока речь идет об одном, максимум - двух) , действительно попадают в зону проведения работ. Их демонтаж является вынужденной мерой, соответствующее разрешение выдано управлением охраны окружающей среды и озеленения. Также люди интересуются, почему устройство трубопровода ведется в наружном исполнении. К сожалению, уложить трубы в землю нельзя из-за отсутствия необходимого «коридора» - рядом проходят сети электроснабжения, канализации, газопровод и др. Именно поэтому ранее трубы также проходили над землёй.

Вместе с тем, как отметил глава города, уже сейчас важно проработать все моменты, которые касаются благоустройства. Восстановить газон планируется уже в этом году, в следующем сезоне будет выполнено полноценное озеленение — здесь появятся клумбы и цветники.

– Работы проводятся практически во дворе дома, и очень важно обеспечить комфорт горожан. Поручил подготовить эскиз благоустройства, который представим жителям , чтобы люди могли ознакомиться с проектом и высказать свои пожелания. Для нас очень важен диалог с жителями, – сказал Сергей Надсадин.

Подчеркнем, глава города держит на особом контроле подготовку в отопительному сезону. Масштабные работы по ремонту сетей выполняет АО «Сахалинская коммунальная компания».

В первую очередь силы ресурсоснабжающей организации были сосредоточены на участках теплотрассы по пр. Победы, ул. Есенина и ул. Горной, где минувшей зимой произошли крупные порывы, оставившие без тепла тысячи горожан. Большой объем работ по реконструкции в этом сезоне выполняется в том числе благодаря поступлению дополнительных средств из областного бюджета, инициированному губернатором островного региона Валерия Лимаренко.