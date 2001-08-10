Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2024
Сейчас 05:21
86,11|93,51|66,91
В Южно-Сахалинске сегодня будут продавать горбушу по 140 рублей за килограмм
15:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска поручил восстановить зеленую зону после прокладки теплосетей

Мэр Южно-Сахалинска поручил восстановить зеленую зону после прокладки теплосетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реконструкция теплосетей в районе ул. Крайней ведется для обеспечения качественным и стабильным теплоснабжением расположенных здесь жилых домов и строящихся микрорайонов. Подрядная организация выполняет большой объем работ, прокладывая трубы диаметром 630 м (ширина прежних труб составляла 500 м) на участке протяженностью почти километр, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Беспокойство горожан вызывает вопрос восстановления благоустройства. Жители Южно-Сахалинска неоднократно направляли обращения в Муниципальный центр управления, социальные сети  Сергея Надсадина с просьбой  обосновать необходимость сноса зеленых насаждений, попавших в зону строительства. Сегодня глава областного центра выехал на место, чтобы детально разобраться в ситуации.

Как пояснил директор управления капитального строительства Денис И, некоторые деревья (пока речь идет об одном, максимум  - двух) , действительно попадают в зону проведения работ. Их демонтаж является вынужденной мерой, соответствующее разрешение выдано управлением охраны окружающей среды и озеленения. Также люди интересуются, почему устройство трубопровода ведется в наружном исполнении. К сожалению, уложить трубы в землю нельзя из-за отсутствия необходимого «коридора» - рядом проходят  сети электроснабжения, канализации, газопровод и др. Именно поэтому ранее трубы также проходили над землёй.

Вместе с тем, как отметил глава города, уже сейчас важно проработать все моменты, которые касаются благоустройства. Восстановить газон планируется уже в этом году, в следующем сезоне будет выполнено полноценное озеленение —  здесь появятся  клумбы и цветники.

– Работы проводятся практически во дворе дома, и очень важно обеспечить комфорт горожан.  Поручил подготовить эскиз благоустройства, который представим жителям , чтобы люди  могли ознакомиться с проектом и высказать свои пожелания. Для нас очень важен диалог с жителями, – сказал Сергей Надсадин.

Подчеркнем, глава города держит на особом контроле подготовку в отопительному сезону. Масштабные работы по  ремонту сетей выполняет АО «Сахалинская коммунальная компания».

В первую очередь силы ресурсоснабжающей организации были сосредоточены на участках  теплотрассы по пр. Победы, ул. Есенина и ул. Горной, где минувшей зимой произошли крупные порывы, оставившие без тепла тысячи горожан.  Большой объем работ по реконструкции в этом сезоне выполняется в том числе благодаря поступлению дополнительных средств из областного бюджета, инициированному губернатором островного региона Валерия Лимаренко.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?