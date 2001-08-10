В бывшем военном городке в Южно-Сахалинске развернулся ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился с жителями в районе Большой Елани. Южносахалинцы поблагодарили за масштабные работы в их домах и дворах, на которые десятилетиями не обращали внимания, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На проспекте Мира, во дворах домов №391, 391А, 393, 393А и 393Б, к 1 сентября должны завершить капитальный ремонт. Здесь заасфальтируют проезды и тротуары, сделают отмостку и газоны.

– В военном городке я живу уже больше 40 лет. За все эти годы никто из губернаторов, кроме Валерия Игоревича, ни разу здесь не был. Все обветшало, разрушилось, вместо дворов – грязь и лужи. Мы так благодарны нашему губернатору, что он нас услышал. Наконец-то, дворы приводят в порядок. То, что сейчас все раскопано, мы переживем, палисадники сделаем, цветы посадим. Будет красота! – поделилась жительница Южно-Сахалинска Людмила Тимофеевна.

Напомним, что военный городок в Большой Елани перешел в муниципальную собственность три года назад. Губернатор Валерий Лимаренко добился передачи жилфонда Минобороны Южно-Сахалинску, после чего появилась возможность привести дома и дворы в порядок.

Сейчас на придомовых территориях завершается подготовка к асфальтированию: обустраивают основание проездов и тротуаров скальником и щебенкой, устанавливают бортовые камни. Чтобы во дворах всегда было светло, смонтируют опоры наружного освещения. Кроме того, здесь капитально отремонтировали инженерные сети.

– Спасибо, Валерий Игоревич, что обратили внимание на наш городок! Теперь на наших домах новые красивые крыши. Это первая зима, когда мы не мерзнем, и стены не покрываются плесенью от холода и сырости. Мы счастливы, что начался ремонт дворов. Но есть один момент, который омрачает нашу радость, – обратилась к губернатору жительница военного городка Анна.

Южносахалинка рассказала, что по проекту капремонта значительно сократится количество парковочных мест.

– Мы участвовали в обсуждении, просили исправить это, собрали подписи жильцов. Но нам сказали, что изменить уже ничего нельзя, и проект подписан. У нас женщины в основном живут одни, мужья на СВО. Приходится таскать из машины тяжелые пакеты с покупками, носить детей на руках. Удобно, когда можно оставить машину у подъезда, – добавила Анна.

Представители управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска сообщили, что при проектировании парковочных мест учитывались зоны озеленения, инженерные коммуникации, перепады рельефа.

– Как так получилось? – Валерий Лимаренко обратился к региональным и городским властям. – Запрещено давать деньги на проект, который не одобрили жители. Заканчивайте стройку! Садитесь за стол переговоров. И не возобновляйте работы, пока мнение людей не будет учтено.

Администрация города уже прорабатывает вопрос обустройства парковок с учетом замечаний жителей. В ближайшее время работы будут выполнены.

Также жители бывшего военного городка высказали недовольство работой управляющей компании.

– Решение принято. Компанию меняем. Выбирайте, какую хотите, и мы вас поддержим, – ответил Валерий Лимаренко.

– К управляющей компании, действительно, немало нареканий. В августе будет конкурс по выбору новой организации, этот вопрос наш департамент городского хозяйства держит на контроле, – добавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. – В ваших дворах будут новые коммуникации, капитально отремонтированные территории, до конца года приведем в порядок подъезды. Безусловно, в ближайшее время займемся и фасадами. Поэтому самые эффективные управляющие компании будут рады взять ваши дома на обслуживание.

Отметим, приведение в порядок придомовых территорий – важное направление губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». В этом году капитальными работами охватят 187 дворов. Еще на 678 пройдет текущий ремонт.