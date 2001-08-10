Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2024
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В Южно-Сахалинске сегодня будут продавать горбушу по 140 рублей за килограмм
14:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сегодня будут продавать горбушу по 140 рублей за килограмм

В Южно-Сахалинске сегодня будут продавать горбушу по 140 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 31 июля, жители и гости областного центра могут приобрести свежую горбушу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Реализация будет организована с 15.00 по адресу:

– ул. Пограничная, 26 возле ТЦ «Янтарь». Стоимость - 140 руб/кг.

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