14:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске сегодня будут продавать горбушу по 140 рублей за килограмм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 31 июля, жители и гости областного центра могут приобрести свежую горбушу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Реализация будет организована с 15.00 по адресу:
– ул. Пограничная, 26 возле ТЦ «Янтарь». Стоимость - 140 руб/кг.
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