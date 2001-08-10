В Южно-Сахалинске в новом учебном году начнет работать еще один школьный кванториум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современное образовательное пространство будет организовано на базе школы №20 в Дальнем в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Технопарк имеет естественно-научную направленность. Современным оборудованием и лабораториям оснастят кабинеты химии, физики, биологии и информатики. Совсем скоро здесь завершат ремонтные работы и установят новую мебель. Занятия будут проходить как в рамках общеобразовательной деятельности, так и по дополнительным образовательным программам.

- В кабинетах приятно находиться и, соответственно, приятно и интересно учиться. Дети любят работать с лабораториями, цифровыми панелями, интерактивным оборудованием, – рассказал директор школы №20 Андрей Тишевский, – также в нашей школе хорошо развито экологическое направление — действуют экологические объединения, есть экологический уголок. Детям это интересно. И открытие кванториума позволит еще больше усилить данную работу.

Отметим, в Южно-Сахалинске в рамках проекта «Современная школа» кванториумы также открыты в школе №31, в восточной гимназии, гимназии №1. Также детский технопарк работает при гимназии №3.

- Для детей создается интересная и насыщенная образовательная среда, где они могут заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать стартовые проекты, – отметила заместитель директора департамента образования Светлана Захарова, – очень важно, что в рамках программ дополнительного образования кванториум также могут посещать дети из других школ. Это позволяет увеличить охват детей дополнительным образованием.

Отметим, в 2024 году число детей, охваченных мероприятиями детских технопарков составило 8760 человек. Развитие образования - одно из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра города Сергея Надсадина. Работа ведется при поддержке губернатора островного региона Валерия Лимаренко.