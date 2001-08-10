Предпринимателям Южно-Сахалинска возместят затраты на оплату образовательных услуг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города Южно-Сахалинска информирует о проведении конкурсного отбора на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Конкурс организован в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2024-2030 годы» для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Прием документов осуществляется с 5.08.2024 по 2.09.2024 (включительно) отделом поддержки предпринимательства Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска (Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет № 2) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
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