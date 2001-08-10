На Сахалине начато строительство логистического центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Троицком Анивского района начали возводить многофункциональный логистический центр. Его оборудуют современными технологиями для обработки, перевозки, хранения и учета грузов. На предприятии будет создано 250 рабочих мест, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Официальный старт строительству дал губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона отметил, что с запуском логистического центра на Сахалин смогут зайти федеральные торговые сети, которые будут предлагать широкий ассортимент товаров по более доступным ценам. Не останутся в стороне и сахалинские предприятия – современные складские мощности помогут повысить эффективность их работы.

– Логистический центр станет частью транспортно-логистического хаба, который мы создаем на юге острова. Мы запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзал, модернизируем глубоководные порты, строим объездную дорогу, которая позволит вывести грузовой транспорт из центра Южно-Сахалинска. У нас реализуется и готовится к запуску большое количество крупных инвестиционных проектов. Соответственно, растет грузовая база. И нам необходим современный и многофункциональный центр для обработки и хранения грузов. Мы постоянно улучшаем условия для ведения бизнеса на Сахалине и делаем островной регион лучшим местом для работы и жизни, – сказал Валерий Лимаренко.

В центре будут предоставлять полный комплекс сопутствующих логистических услуг высокого качества. Сдать первую очередь – складские помещения класса А и производственные помещения площадью порядка 14 тысяч квадратных метров – должны уже во втором квартале 2025 года.

К этому же времени планируется создать первое на Сахалине производство изделий из переработанного картона мощностью более 10 млн изделий в год. Производственная линия для нового завода уже закуплена.

– Сейчас весь картон с Сахалина отправляют на материк, там его перерабатывают, к примеру, в упаковку. И ее же потом закупают островные предприятия со значительной добавленной стоимостью. Мы хотим запустить собственное производство экологически чистой упаковки, которую смогут использовать сельхозпроизводители, птицефабрика, медицинские учреждения, – рассказал генеральный директор компании-инвестора, резидент ТОР, Сергей Попсуев.

На территории логистического центра планируется построить также фондохранилище для различных ценностей. Там будут созданы особые условия для хранения музейных экспонатов, предметов искусства, архивных документов, библиотечных фондов. Это даст возможность привозить больше выставок из ведущих музеев России и не только.

– Проект строительства логистического центра для нас является ключевым. Мы будем стремиться предоставлять самый достойный уровень сервиса потребителям. Благодарю губернатора за поддержку в реализации этого проекта! – добавил инвестор.

Отметим, для строительства логистического центра выбрано крайне удачное место. Объект расположится на площади почти 40 га на оптимальном расстоянии от основных потребителей – на перекрестке дорог, соединяющих Корсаковский, Анивский, Холмский и Невельский районы. А новая объездная дорога, которая пройдет в непосредственной близости от логистического центра, соединит объект с федеральной трассой Южно-Сахалинск – Оха. Благодаря этому доставка грузов в районы Сахалина станет более удобной и быстрой, и в целом увеличится грузопоток между островным регионом и материком.