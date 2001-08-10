Вторая смена лагеря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие второй смены детского загородного лагеря «Восток» прошло в Южно-Сахалинске на базе одноименного учебно-тренировочного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участниками лагеря стали 286 ребят в возрасте от 8 до 16 лет из разных уголков островного региона. Тематика второй смены - «Танцевальное лето». Каждый отряд становится танцевальной столицей мира, местом, где зародились самые популярные танцевальные направления. Смена насыщена интересными событиями.

Дети пробуют себя в мастер-классах от профессиональных танцоров по бачате, брейкдансу, бальным танцам и хип-хопу. Основные мероприятия смены - конкурсы танцевальных зарядок, талантов «Звезда Востока», «Мисс и Мистер Восток». Для ребят организованы выезд в аквапарк, пенная вечеринка, спартакиада, фестиваль красок холли и многое другое. Основным мероприятием смены станет «Танцевальный баттл» за чемпионский кубок смены, в котором померятся силами 12 команд.