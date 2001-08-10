Больше половины сахалинцев готовы подрабатывать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела анализ настроений сотрудников компаний Сахалинской области и Дальневосточного федерального округа в целом в июне 2024 года.
Больше половины жителей Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока России, а именно 54%, рассматривают для себя возможность подработки или уже подрабатывают. Тех, кто не расположен к поиску дополнительной занятости, набралось 40%. Оставшиеся 6% респондентов затруднились оценить необходимость привлечения других источников дохода.
Соответствующие цифры по Российской Федерации близки к показателям макрорегиона – 53%, 44% и 4%.
Что касается сфер деятельности, то чаще других рассматривают возможность подработки или уже подрабатывают специалисты в области искусства, развлечений и массмедиа (73% опрошенных), науки и образования (70%), а также маркетинга, рекламы и PR (63%). Весьма характерно, что две из данных сфер традиционно характеризуются профицитом соискателей и, соответственно, сложностями с трудоустройством.
Минимальное желание подрабатывать выразили специалисты в области автомобильного бизнеса (55% не рассматривают возможности поиска дополнительного заработка), производства и сервисного обслуживания (52%) и безопасности (51%).
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