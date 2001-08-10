В департаменте продресурсов Южно-Сахалинска пройдет горячая линия о получении разрешения на участие в ярмарках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска 30 июля проведет горячую телефонную линию о получении разрешения на участие в ярмарке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалисты департамента проконсультируют граждан о преимуществах и способе получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке» в электронном виде.
Звонки от горожан будут приниматься 30 июля с 10.00 до 12.00 часов по телефону: 300-736, добавочный номер 2, 3
Дополнительно сообщаем, что в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.».
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