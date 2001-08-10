Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2024
Сейчас 18:27
86,56|94,14|66,91
На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,6
17:10, | Новости общества Сахалина и Курил

В департаменте продресурсов Южно-Сахалинска пройдет горячая линия о получении разрешения на участие в ярмарках

В департаменте продресурсов Южно-Сахалинска пройдет горячая линия о получении разрешения на участие в ярмарках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска 30 июля проведет горячую телефонную линию о получении разрешения на участие в ярмарке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты департамента проконсультируют граждан о преимуществах и способе получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке» в электронном виде.

Звонки от горожан будут приниматься 30 июля с 10.00 до 12.00 часов по телефону: 300-736, добавочный номер 2, 3

Дополнительно сообщаем, что в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?