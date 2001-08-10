Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями 13-а микрорайона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время рабочей поездки мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин посетил 13-а микрорайон, где располагаются дома из БКМ, чтобы на месте обсудить с жителями ряд вопросов, связанных с прокладкой коммунальных сетей, благоустройством территории, а также обустройством лестничных подходов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В выездном совещании участие также приняли первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэр Алексей Римша, руководители профильных ведомств администрации, ресурсоснабжающих организаций.
Так, один из вопросов касался обустройства уличных лестниц, которые обеспечат пешие подходы между уровнями местного каскадного ландшафта. Старые лестницы (их три) уже пришли в негодность и требуют замены. В ближайшее время департамент городского хозяйства восстановит лестницу, ведущую от первого уровня. Чтобы жители могли передвигаться уже сейчас - пока она будет в деревянном исполнении. К концу октября запланировано выполнить ее уже металлический каркас. Лестницы на второй и третий уровни, ведущие на ул. Горького, также внесли в план. Их установят до конца ноября. Также Сергей Надсадин обратил внимание, что на лестницах не хватает освещения и поручил включить его обустройство в проект.
Кроме этого, от жителей поступил запрос оборудовать пандус, чтобы мамы с колясками и маломобильные люди могли беспрепятственно спускаться и подниматься к ул. Горького.
Жителей микрорайона также волновал вопрос благоустройства после проведения работ по газификации и замене сетей водоснабжения, которые запланированы в этом году. Учитывая, что данные мероприятия будут проводиться уже осенью, по окончанию работ разрытия временно засыпят щебнем. Заасфальтируют территорию в следующем строительном сезоне — летом 2025 года. Подводить сети к домам также планируется в следующем году.
Создание комфортной городской среды — одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска. И немаловажную роль здесь играют и сами жители, которые выступают с инициативным предложениями по улучшению своих дворов и общественных территорий. С жителями 13-а микрорайона запланирован еще ряд встреч, на которых они смогут совместно с профильным структурами обсудить детали благоустройства своих территорий.
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