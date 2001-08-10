Около 280 тонн свежей рыбы по доступной цене реализовано в Южно-Сахалинске с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре активно ведется продажа рыбной продукции по доступной цене. Сегодня в торговых точках можно купить сезонную рыбу - свежевыловленную горбушу, камбалу. Администрация города продолжает совместную работу с областным министерством по рыболовству и Правительством Сахалинской области в рамках регионального проекта «Обеспечение населения свежевыловленной рыбой», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Приобретаю такую рыбу с удовольствием. Хорошего качества, вкусная, свежая, эта продукция меня устраивает на сто процентов, - делится мнением жительница Южно-Сахалинска Василина Бральчук. - Социальная цена, конечно, радует. Я постоянно отслеживаю и цены, и по каким точкам ее продают - являюсь постоянным покупателем. От горожан наша благодарность губернатору Валерию Лимаренко и правительству региона за этот проект, за организацию акций, дающих возможность приобрести рыбную продукцию по невысоким ценам. Это важно не только для пенсионеров, многодетных семей с небольшим достатком, молодых мамочек, но и для всех жителей Сахалинской области.

Как отметила исполняющая обязанности директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска Елена Дачилова, ассортимент меняется в зависимости от рыболовного сезона и вылова. Так, в рамках проекта сегодня недорого можно приобрести свежевыловленную горбушу - по цене 140 руб. за кг, камбалу по цене от 69 до 98 руб. за кг в зависимости от размерного ряда.

Рыба по социальной цене предоставлена предпринимателем из с. Старобудского, розничная наценка не превышает 15% от закупочной цены.

- С начала года в рамках проекта реализовано около 280 тонн продукции по социальной цене. Свежевыловленная горбуша только поступила в продажу, и с 26 июля продано уже 7 тонн этой рыбы. Отмечу, что предприниматели, осуществляющие на территории города розничную торговлю, используют специализированный транспорт и торговые палатки с логотипом «Доступная рыба», - рассказала Елена Дачилова.

Информация о местах торговли оперативно размещается на сайте администрации Южно-Сахалинска, в социальных сетях и посредством пуш-уведомлений в мобильном приложении «Острова-65».