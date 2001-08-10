Более двух тысяч подъездов обновили на Сахалине и Курилах с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К сегодняшнему дню ремонт подъездов практически завершен в Корсаковском районе. На финишную прямую вышли работы по обновлению мест общего пользования еще в пяти районах островного региона. Всего в планах на текущий год – привести в порядок три тысячи подъездов, нуждающихся в ремонте. Масштабные работы ведутся по поручению губернатора островного региона Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– На текущий момент новый облик получили 2 134 места общего пользования. Так, в Корсаковском городском округе привели в порядок 162 объекта. Завершается ремонт также в Анивском, Макаровском, Смирныховском, Томаринском и Южно-Курильском районах. В остальных районах завершить работы необходимо до 1 сентября. Напомню, что на эти цели из областного бюджета специально выделена субсидия, в рамках которой управляющим компаниям возмещается половина стоимости работ. Глава островного региона держит вопрос работы программы по ремонту подъездов на особом контроле. Продолжим ее, не сбавляя темпов, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.

В Макаровском и Смирныховском муниципальных образованиях осталось привести в порядок по 3 подъезда из планируемых 45 и 90 соответственно, в Южно-Курильске – 4 из 45, в Аниве – 8 из 112. В Томаринском районе план уже перевыполнили и из запланированных 55 объектов отремонтировали 61.

В Южно-Сахалинске, где запланирован наибольший объем работ – 1000 подъездов, – к сегодняшнему дню отремонтировали 716 парадных. В Холмске из запланированных 350 сделано 190, в Невельске – 157 из 185, в Охе – 105 из 173.

– Мы очень ждали, когда наш подъезд приведут в порядок. Краска на стенах давно облупилась, почтовые ящики пришли в негодность, провода провисли. Находиться в подъезде было не совсем безопасно из-за расшатанных перил. Наконец нам укрепили перила, побелили и покрасили стены в приятный бежевый цвет, который мы выбирали сами. Кроме того, обновили ящики для корреспонденции и убрали провода. Стало гораздо светлее и аккуратнее, а главное, безопаснее. Здорово, что наши власти уделяют такое пристальное внимание жилищному вопросу, – поделился житель Южно-Сахалинска Анатолий Зайцев.

Напомним, в прошлом году по поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе отремонтировали свыше 4 тысяч мест общего пользования. Ремонт подъездов – это важное направление губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение».

Текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования – художественное оформление стен, озеленение помещений.

Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания», который ежемесячно проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении Острова.65, выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».