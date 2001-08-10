На улице Садовой в Южно-Сахалинске сегодня проведут ямочный ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С утра городские службы продолжают приводить в порядок дороги и общественные пространства Южно-Сахалинска. В рамках текущего содержания улично-дорожной сети в разных районах города запланированы следующие виды работ:

- ямочный ремонт ул. Садовая;

- чистка ливневой канализации по пр. Коммунистическому;

- укрепление обочин ул. 1905 года;

- фрезерование асфальтобетонного покрытия ул. Иллариона Троицкого.

На территориях общего пользования, в скверах сегодня выполняется уборка мусора, подметание дорожек, протирка МАФов, кошение газона. Городские службы продолжают высаживать цветы в вазоны. Осуществляется формовка кустарников, уход за клумбами - полив растений, прополка и прореживание цветников, рыхление почвы; мытье вазонов.

Также сегодня запланированы покраска детской площадки в сквере со стелой «Сахалин», кошение травы вдоль улично-дорожной сети по ул. Ленина - до ул. Украинской и ул. Комсомольской; кошение травы во внутриквартальных территориях в с. Дальнем.