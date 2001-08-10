Тихоокеанское
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10:56, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине волонтеры организовали для военнослужащих курс оказания первой медицинской помощи

На Сахалине волонтеры организовали для военнослужащих курс оказания первой медицинской помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине волонтеры организовали для военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) курс оказания первой медицинской помощи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» на специальном манекене-тренажере военнослужащие, заключившие первые контракты, получили навыки оказания первой медицинской помощи.

Бойцы имеют возможность на манекене отработать повороты головы и сгибание конечностей, остановку кровотечений с помощью жгутов и бандажей. Военнослужащие также изучают методы эвакуации раненых под огнем противника.

Особое внимание уделяется использованию импровизированных средств для оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.

 

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