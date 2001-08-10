Сахалинские мэры продолжают инспектировать ремонт и содержание автодорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению Валерия Лимаренко главы муниципалитетов Сахалинской области еженедельно проверяют ход дорожных работ на своих территориях и рассказывают о результатах в соцсетях, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
«Губернатор поставил перед нами задачу уделять повышенное внимание состоянию дорог в регионе. Это касается как их содержания – на улицах должно быть чисто и безопасно, так и ремонта — работы необходимо выполнять качественно и в срок. Специалисты Сахдормониторинга регулярно выезжают в районы и обследуют улично-дорожную сеть, по результатам проверок подрядчикам выдаются предписания об устранении нарушений. Если они не выполняют эти требования, муниципалитет проводит с ними претензионную работу и применяет штрафные санкции. Такой же подход и к ремонту дорог — за каждый бюджетный рубль спрашиваем строго, брак оплачен не будет», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
В Углегорском районе продолжают ликвидировать последствия мощного циклона, который обрушился на муниципалитет на прошлой неделе. Мэр Федор Филин проинспектировал состояние 42 км дороги аэропорт Шахтерск - Бошняково, где устранили разрушения дорожного полотна. В ремонте были задействованы 20 дорожных рабочих и 14 единиц техники. Чтобы избежать повторного завала на объекте обустроили дренажную систему. В кратчайшие сроки на месте повреждения была уложена новая водопропускная труба общей длиной 35 метров.
Мэр Ногликского района Сергей Камелин рассказал, что на неделе в муниципалитете после затяжной непогоды возобновили уборку улично-дорожной сети. МУП «Управляющая организация Ноглики» очищала улицы от пыли и песка, которые попали на асфальт на колёсах транспорта с грунтовых дорог, и выполняла покос травы.
В Долинске продолжается капремонт улицы Ленина. По словам главы местной администрации Александра Тугарева, до 1 сентября подрядчик должен заасфальтировать участок от пр. Победы до ул. Пионерской и обеспечить подходы к социально значимым объектам.
В Корсакове в этом году выполнен большой объём работы по восстановлению дорожного полотна — отремонтировано больше 10 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия. По поручению мэра Александра Ивашова, на прошлой неделе дорожники приступили к очередным ремонтным мероприятиям на улицах города: Вокзальной и Октябрьской. Затем дорожники уйдут на Портовую, Свердлова, Восточную, Первомайскую, Комсомольскую, Гвардейскую, Краснофлотскую и Окружную.
Значительную часть дорожных работ завершили и в Поронайском районе. На прошлой неделе ремонт шел на улицах Победы, Театральной, Восточной и др. Всего с начала сезона в муниципалитете отремонтировали более тысячи квадратных метров.
Мэр Южно-Сахалинска сообщил о завершении работ на улице 1905 года - там отремонтировали полукилометровый участок дороги от ул. Лермонтова до моста.
«Ранее здесь проложили сети газо- и водоснабжения, чтобы обеспечить район всеми необходимыми для жизни ресурсами, а уже затем провели ремонт дороги. Такой последовательности я всегда требую при ремонте не только дорожной инфраструктуры, а также дворов и общественных пространств. Именно качества и долговечности в ремонте от глав районов и подрядчиков требует глава региона Валерий Лимаренко», - подчеркнул он.
Дополнительно здесь заасфальтировали площадку для автобусной остановки, доделают примыкания к прилегающим улицам, а также приведут в порядок временную объездную дорогу.
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