Тихоокеанское
информационное агентство
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10:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Букеты из лаванды создали сахалинские рукодельницы

Букеты из лаванды создали сахалинские рукодельницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс по созданию «Букета из лаванды» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 июля. Мероприятие состоялось в рамках клуба «Рукодельница». Участниками стала группа дневного пребывания Центра социального обслуживания населения по Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ведущий библиотекарь СахОУНБ Эльвира Че поделилась секретами изготовления поделки в виде лаванды с помощью бумаги, ножниц и клея. Помимо прочего, она отметила важность развития мелкой моторики для пожилых людей, поскольку это способствует сохранению функций мышления, памяти и речи, а также улучшает концентрацию и внимание.

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