95 семей в Александровске-Сахалинском получили ключи от новых квартир

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ключи от 95-квартирного дома по улице Советской сахалинцы получили в рамках новой программы переселения из аварийного жилфонда. По поручению губернатора Валерия Лимаренко ежегодно в регионе вводят по 500 тысяч квадратных метров нового жилья, программа реализуется опережающими темпами, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Квартиры были переданы жильцам в полностью готовом для проживания состоянии. В них выполнен современный ремонт имеются настенные и напольные покрытия, натяжные потолки, плитка в ванной комнате, а также установлены электроплита, водонагреватель и вся необходимая сантехника. Новоселам остается только перевезти мебель и обустроить свое новое жилище.

– С момента моего участия в программе и до получения ключей все прошло быстро. Я даже не ожидал, что квартира будет настолько красивой! Здесь уже все есть, поскорее хочется перевезти вещи и обустроиться на новом месте. Спасибо правительству Сахалинской области за заботу о нас, за то, что уделяют такое пристальное внимание жилью в регионе и помогают переехать в современные и качественные дома, – поделился новосел Александр Федотов.

В Александровск-Сахалинском районе строительство жилья на этом не останавливается. Готовится к заселению еще два дома: на 25 и 30 квартир. В целом, район планирует выполнить вторую программу по переселению из аварийного фонда с опережением - в 2025 году.

- Я напомню, что под четким вниманием губернатора Валерия Лимаренко программу по переселению из аварийного жилого фонда мы выполняем активными темпами со значительным опережением. Мы первые в Российской Федерации начали новую программу, и уже переселили более 16 тысяч граждан. Для этого во всей области продолжается масштабное строительство нового жилья. Завершить реализацию второго этапа программы планируем до конца 2026 года. Александровск-Сахалинский в этом плане идёт опережающими темпами и уже к концу следующего года жители района, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2022 года, переедут в новые дома, - отметил министр строительства Алексей Колеватых.

Напомним, строительство нового жилья активно ведется на всей территории Сахалинской области. На островах для переселенцев из аварийного фонда сегодня возводится более 50 многоквартирных домов. До конца 2026 года из аварийного жилья переедет ещё 17 тысяч людей.