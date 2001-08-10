Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2024
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В администрации Южно-Сахалинска объявлен конкурс на включение в кадровый резерв
15:44, | Новости общества Сахалина и Курил

В администрации Южно-Сахалинска объявлен конкурс на включение в кадровый резерв

В администрации Южно-Сахалинска объявлен конкурс на включение в кадровый резерв

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города Южно-Сахалинска объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв. Информация о требованиях к кандидатам и о необходимых документах размещена на официальном сайте администрации в разделе - «Прием на работу - Конкурсы», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Документы принимаются по 30 августа 2024 года по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 312 (Департамент кадровой политики).

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