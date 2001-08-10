ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский государственный университет и ВТБ будут сотрудничать в научных и образовательных проектах, а студенты и аспиранты смогут пройти в банке практику и стажировку. Соглашение об этом подписали и ректор вуза Александр Самардак и единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Соглашение предусматривает проведение совместных конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других научных и обучающих мероприятий. ВТБ поможет в профессиональной подготовке студентов, организовав в банке их производственную практику и стажировку. Банк проведет «Дни открытых дверей» и примет участие в мероприятиях университета, направленных на помощь студентам в профессиональной ориентации.

Выпускникам, прошедшим отбор, ВТБ предоставит возможность трудоустройства по профильным специальностям. В этом году выпускница факультета «Экономическая безопасность» СахГУ стала участником программы ВТБ Юниор и поступила на оплачиваемую стажировку в подразделение банка в Южно-Сахалинске.

«Мы развиваем партнерство с высшими и средне-специальными учебными заведениями Сахалинской области. Делимся своей экспертизой и принимаем участие в подготовке будущих кадров для экономики региона. И обеспечиваем студентов и преподавателей современными банковскими сервисами. Сегодня свыше 700 студентов и преподавателей СахГУ получают стипендии и заработную плату на карты банка. Мы также оказали вузу благотворительную помощь. Подписанное соглашение закрепляет наши договоренности о реализации совместных проектов и планы развития сотрудничества», – комментирует единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Сахалинской области Ольга Шашкина.

«Это соглашение открывает перед нашими студентами широкие перспективы сотрудничества и развития. Подписанное соглашение о совместном взаимодействии в рамках проекта «Школа управления регионом СахалинТех» является важным шагом в деле подготовки и повышения квалификации кадров для банковской сферы. Наш университет рад предоставить студентам профильных специальностей уникальную возможность получить практические навыки и перспективы трудоустройства в банке ВТБ», - отмечает ректор Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

ВТБ сотрудничает в рамках программ подготовки кадров с 22 высшими и средне-специальными учебными заведениями ДФО. Ежегодно стажировки и практику в подразделениях банка в округе проходят 60 студентов экономических, финансовых, ИТ и других специальностей.

В ряде дальневосточных вузов ВТБ реализует кампусные проекты на базе карт национальной платежной системы «МИР», участвует в формировании эндаумент-фондов университетов. Для сотрудников вузов разрабатываются специальные условия по ипотеке.