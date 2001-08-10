Стартовал прием заявок на участие в национальной премии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России объявлен старт приема заявок на участие в национальной премии «Наследие нации - 2024». Участие в ней открывает новые возможности для развития бизнеса, создания значимых проектов.

Национальная премия «Наследие Нации» - знаковое событие в области строительства, территориального развития, девелопмента, реставрации, создания дизайн-проектов, развития территорий, меценатства, медиа проектов в сфере культурного наследия. Оно направлено на признание, награждение выдающихся достижений и оказывает значительное влияние на будущее России, сообщает пресс-служба премии.

Принять участие в мероприятии могут: авторы проектов, производители работ, меценаты, инвесторы, команды организаторов, эксперты, спонсоры, волонтеры, регионы, производители материалов, авторы инженерных решений, технологий, методик и другие участники, соответствующие заявленным номинациям.Процесс подачи заявок продлится до 12 августа 2024 года.

Одной из основных целей премии является поддержка сферы сохранения объектов культурного наследия, формирование ответственного и бережного отношения государства и общества к сохранению памятников истории, культуры и исторических поселений.

Познакомиться с номинациями, положением о премии, предложениями для спонсоров и подать заявку можно на сайте премии. Приём заявок продлится до 12 августа 2024 года. Церемония награждения победителей пройдет 27 сентября в Москве.

Инициатором премии выступает Благотворительный фонд сбережения культурных и духовных ценностей «Наследие Нации» при поддержке: СФ РФ, ВЭБ.РФ, ТПП РФ, Ассоциации реставраторов России, Клуба инвесторов в историческую недвижимость, Экспертного совета России.