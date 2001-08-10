Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники обсудили вопросы, связанные с внедрением стандарта уборки придомовых территорий и ремонтом подъездов, раздельным сбором твердых коммунальных отходов. Во встрече приняли участие специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, государственной жилищной инспекции, представители администрации, управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний Макаровского района, а также председатели многоквартирных домов, управдома, «Серебряные волонтеры», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина рассказала о современных электронных сервисах-помощниках «Мой управдом», «Сахалин-онлайн» и «Госуслуги.Дом», а также о программе ремонта подъездов и конкурсе «Подъезд образцового содержания». Информацией о проведение капитального ремонта поделилась заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Полина Цой.

Руководитель регионального Исполкома Народного фронта, председатель комитета по ЖКХ Общественной палаты Сахалинской области, координатор проекта «Старшие по домам» Алена Силачева рассказала о проекте «Управдом», его целях и задачах, итогах прошлых лет, о ТОСах и дальнейшем расширении проекта в рамках школы губернатора.

– Жилищно-коммунальное хозяйство динамично развивается, меняется законодательство, со стороны государства появляются новые инициативы. Активные жители, которые трудятся еще и как управдомы, зачастую не имеют возможности всё это отслеживать. Чтобы им помочь, существует проект «Управдом», который является частью социальной стратегии главы региона Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение». Активным общественникам из Южно-Сахалинска, конечно, во многом проще найти нужную информацию, посоветоваться с экспертами, поэтому так важно выезжать в другие районы, – отметила Алена Силачева.

В ходе встречи от жителей Макаровского района поступали вопросы, касающиеся качества уборки общественных территорий, ремонта подвальных помещений. К примеру, жильцы дома 23 по улице Школьной попросили принять меры в связи с подтоплением подвальных помещений.

– Как говорит наш губернатор, ответ уже готов. Со следующего года стартует программа текущего ремонта подвальных помещений, а многими подвалами, как ожидается, займутся одновременно с капитальным ремонтом инженерных коммуникаций, – отметила Алена Силачева.

Кроме того, комиссия провела мониторинг содержания придомовых территорий. К внедрению стандарта уборки дворов приступили в 2021 году по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Специалисты оценили состояние шести дворов по улицам Ленина, Милютина, Хабаровской и Красноармейской.

– Ответственность за чистоту и порядок на данных территориях несет МУП «Строитель». Мы оценили отсутствие мусора в урнах, на пешеходных зонах и входных группах, на контейнерных и детских площадках, а также отсутствие крупного мусора на придомовой территории. Кроме того, обратили внимание на необходимость окоса травы и наличие спецодежды и инвентаря у дворников. В целом, стандарт уборки в летний период соблюдается, – подчеркнула Ольга Юдина.

Также комиссия проверила качество выполненного ремонта подъездов многоквартирных домов. В текущем году здесь уже привели в порядок 42 места общего пользования из запланированных 45.

Проект «Управдом» реализуется в Сахалинской области по поручению губернатора с 2021 года. Главная его цель – популяризация института советов домов, создание системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ, а также повышение правовой грамотности людей. В августе встречи в рамках проекта и мониторинг соблюдения стандарта уборки дворовых территорий пройдут в Синегорске, Смирных и Поронайске.