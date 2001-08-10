Два новых дома сдадут в Северо-Курильске до конца года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе рабочей поездки в Северо-Курильский район губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал темпы строительства двух новых жилых домов по улице 60 лет Октября в райцентре. По поручению главы региона темпы строительства ускорят, к работам привлекут дополнительные бригады рабочих. Новое жилье должны сдать до конца текущего года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Строительство нового жилья в регионе – для нас одна из первостепенных задач. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы сахалинцы и курильчане жили в комфортных благоустроенных домах, имели всю необходимую инфраструктуру. Чтобы нарастить темпы строительства нужно привлечь к строительству дополнительные силы, решить вопрос с материалами. Дома должны быть сданы до конца этого года, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

В этом году в Северо-Курильске должны достроить сразу два трехэтажных многоквартирных жилых дома. На сегодняшний день строительство домов задержано, первый дом готов на 85%, второй – на 50%. Отставание от графика уже превысило 4 месяца. Как доложил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых, сложности возникли из-за нехватки специалистов, а также задержки поставки материалов.

- При строительстве домов возникли сложности. Подрядчик не смог обеспечить достаточное число инженерно-технических специалистов, также из-за удаленности острова есть проблемы с доставкой материалов. В ближайшее время будут привлечены дополнительные бригады рабочих. Первый дом планируем ввести в эксплуатацию в августе, второй – до конца октября, - доложил Алексей Колеватых.

По проекту в первом доме запланированы 18 трехкомнатных квартир, а также 20 однокомнатных и 9 двухкомнатных - во втором. Сейчас в первом доме рабочие уже приступили к внутренней и наружной отделке, обустройству внутренних инженерных сетей, кровельным работам и благоустройству. Во втором доме бригада приступила к возведению третьего этажа. Всего на строительной площадке задействованы 140 человек.

Отметим, Сахалинская область является одним из лидеров в стране по темпам расселения аварийного фонда. По поручению губернатора Валерия Лимаренко ежегодно на островах вводят по 500 тысяч квадратных метров нового жилья, треть из которых для переселения из аварийного фонда. Кроме того, в 2026 году в области планируют завершить второй этап программы переселения из непригодного жилья, к третьему этапу планируют преступить в 2027 году. В ближайшие три года улучшить жилищные условия смогут около 18 тысяч островитян.