На Сахалине ИИ от МТС будет анализировать звонки и чаты с клиентами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Людмила Дутко

Южно-Сахалинск, РФ – МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении сервиса речевой аналитики WordPulse MTS AI во всех сервисах общения с клиентом – в контактном центре оператора, чате МТС, МТС Банка и многих других. Ежедневно нейросети будут проверять более 300 тысяч обращений клиентов по телефону или в чатах, а также изучать обратную связь в мессенджерах и соцсетях. Это позволит сахалинцам быстрее получать ответ на интересующий вопрос и сократить время ожидания ответа от поддержки.

WordPulse разработан MTS AI. Сервис оценивает тематику разговора и его тональность. Нейросеть определяет, в какой момент настроение клиента изменилось в худшую или лучшую сторону. Также анализ тональности общения позволит получать глубинную аналитику коммуникаций, например, в случае, когда клиенты хвалят быструю доставку, но недовольны неаккуратной упаковкой, сервис может строить статистику по каждому факту отдельно.

По итогам анализа система сможет создать отчет о работе каждого сотрудника. И на основе этих данных поможет руководителям контакт центров принять решение о дополнительном обучении специалистов, у которых возникли трудности при общении с клиентом. Также ИИ-система позволит оперативно понять запросы, с которыми чаще всего обращаются пользователи, и укажет точки роста.

«Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью клиентского сервиса и позволяет значительно повысить качество обслуживания. Благодаря внедрению сервиса, обработка запроса клиента и точность обращения в контактный центр уже выросли до 85%. Следующий шаг - применение ИИ-аналитики в онлайн-режиме, чтобы в спорных ситуациях система анализировала действия сотрудника и оперативно предлагала варианты для повышения уровня удовлетворенности клиента», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекамарев.