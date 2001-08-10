СахГУ открывает набор сотрудников для работы в лабораториях нового кампуса СахалинТех

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершается строительство зданий будущих научных подразделений Передовой инженерной школы “Инженерия островов” и лабораторий СахалинТех Сахалинского государственного университета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

Научная исследовательская деятельность здесь стартует уже в новом году. Уже сейчас СахГУ объявил конкурсы на закупку оборудования и прием будущих сотрудников.

Корпус передовой инженерной школы строится на территории нефтегазового индустриального парка. Здесь расположатся студенческое конструкторское бюро, учебные лаборатории и Центр Интеллектуальных систем управления энергетикой и микроэлектроники, а также Центр искусственного интеллекта "Сбер".

“Мы объединим усилия предприятий и СахГУ на развитие электроники в регионе. Совместно с нашими партнерами Сбер, Элвис, Россети, РусЭл (Русская электротехника) мы создаем молодежные лаборатории по разработке СВЧ-электроники, электротехнического оборудования и систем управления энергосистемами” - прокомментировал и.о. директора передовой инженерной школы СахГУ Алексей Огнев.

Совместно с партнёрами будет создан Исследовательский центр Газпром банка, разместится лаборатория подводной робототехники, совместная кафедра с компанией «Газпром добыча шельф». Будут открыты электротехническая испытательная лаборатория.

На новых площадях разместятся аналитическая лаборатория нефтегазохимии и Центр по изучению биоразнообразия акватории Дальнего Востока.

“Проект по изучению биоразнообразия Сахалинский государственный университет реализует совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова. Идея была поддержана Президентом России Владимиром Путиным в 2023 году на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых. В новом корпусе будет создан центр научных исследований. Его лабораторная база позволит изучать гидробионтов и наземных обитателей, подготовить специалистов для климатических и экологических проектов и для развития приоритетного направления региона – экономики океана”, - сказал ректор СахГУ Александра Самардак. - Все эти работы ведутся при непосредственной поддержке Правительства Сахалинской области и лично губернатора Валерия Лимаренко.

Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк располагается в северной части г. Южно-Сахалинска на участке площадью в 55,67 гектара. На территории Сахалинского нефтегазового индустриального парка установлен особый правовой режим для осуществления предпринимательской деятельности с налоговыми льготами и административными преференциями (ТОР «Южная»). Реализация проекта запланирована в две очереди.