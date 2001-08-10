В Южно-Сахалинске чествуют работников торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие в преддверии профессионального праздника сегодня состоялось в областном центре. Представителей сферы торговли Южно-Сахалинска поздравил мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Благодарственными письмами и грамотами были награждены сотрудники крупных предприятий, торговых сетей и магазинов. С приветственным словом к южносахалинцам обратился глава города Сергей Надсадин. Он поблагодарил работников сферы торговли и общественного питания за вклад в развитие муниципалитета и создание комфортной городской среды.

- Со сферой торговли неразрывно связана жизнь каждого горожанина, так как ежедневно мы приходим к вам за покупками. Главная наша ценность и гордость - это люди: 365 дней в году, порой, 24 часа в сутки вы оказываете услуги нашим горожанам и делаете это предельно профессионально, вежливо, корректно, - отметил Сергей Надсадин. - В Южно-Сахалинске при вашем участии создано множество успешных предприятий. Ваша деятельность оказывает значительное влияние на инфраструктуру города. Желаю вам благополучия, успехов, счастья и отличного настроения. Спасибо за ваш труд!

Также глава города отметил, что сфера торговли является одним из флагманов экономического роста муниципалитета. При поддержке правительства области и личном участии губернатора Валерия Лимаренко в Южно-Сахалинске реализуются проекты, направленные на развитие потребительского рынка и обеспечение продовольственной безопасности, повышение устойчивости экономики региона. В областном центре появляются новые предприятия, создаются рабочие места — все это предоставляет большие возможности для укрепления отрасли.

С профессиональным праздником сотрудников торговых предприятий поздравили вице-мэры администрации города Виталий Данилов, Дмитрий Хайбриев, Вячеслав Кожухов. От имени министра сельского хозяйства и торговли гостей также приветствовал первый заместитель Андрей Речкин. В ходе церемонии были отмечены более 80 представителей торговли и общественного питания. Ярким подарком для гостей мероприятия стало выступление творческих коллективов областного центра.

Южно-Сахалинск — неизменный лидер в регионе по объемам продажи товаров на душу населения. В муниципалитете действует порядка 1500 объектов розничной торговли, более 400 объектов общественного питания. Работают социальные магазины. Для предпринимателей в областном центре организованы девять ярмарочных площадок. Всего в сфере торговли в областном центре заняты более 12 тысяч человек.

Напомним, в субботу, 27 июля, в Южно-Сахалинске состоится ярмарка, посвященная Дню работника торговли. С 10.00 до 16.00 на площадке по ул. Вокзальной, 71 жители и гости города смогут приобрести продукцию островных товаропроизводителей. Также посетителей ярмарки будет ждать развлекательная программа