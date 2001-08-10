Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал новые муралы по улице Сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается работа над художественным оформлением фасадов зданий. Сегодня мэр областного центра Сергей Надсадин провел инспекционный осмотр муралов на ул. Сахалинской, которые в рамках творческого арт-проекта преобразили туристический маршрут, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Все муралы будут тематически распределены так, чтобы создавать новые туристические маршруты. Здесь, например, мы видим историю мореплавания и лица, связанные с открытием острова Сахалин. Напомню, что идея проекта принадлежит губернатору Валерию Лимаренко, и практика показала, что идея пришлась по душе нашим жителям и гостям города. Все, кого об этом спрашиваю, отмечают, что муралы не портят облик Южно-Сахалинска, а делают его более ярким и выразительным, более интересным. Долго совещались, принимая такое решение, понимая, что нужно бережно относиться к историческому облику города, чтобы горожане остались довольны, - прокомментировал Сергей Надсадин.

Вдохновением для разработки тем на этих фасадах послужило историческое достижение русского мореплавателя, адмирала, исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского, доказавшего, что Сахалин - остров, и других исторических персонажей. Напомним, по ул. Сахалинской проходит туристический маршрут под названием «Морские судьбы», организованный культурно-туристическим центром города. Экскурсия включает 4 сквера, где установлены памятники Головнину, Рудановскому, Крезенштерну и Невельскому. Теперь путешествие дополняют новые объекты экскурсионного показа.

Как рассказал первый вице-мэр Андрей Ковальчук, для реализации этой идеи специалисты провели творческий конкурс, на который поступили заявки от почти 300 художников из российских и зарубежных городов. На экспертном жюри были отобраны самые интересные работы, которые художники воплощают в течение лета.

- Хочу отметить, что в творческий процесс активно включились и жители города - муралы обсуждаются на улицах, в социальных сетях, люди дают советы, предлагают свое видение. И мы, и художники прислушиваемся, что-то меняем. Это живая интересная работа, - рассказал Андрей Ковальчук.

- Мне очень нравится! - поделилась мнением жительница Южно-Сахалинска Светлана Щиголь, - муралы поднимают настроение, и это явно лучше, чем одинаковые фасады хрущёвок. Теперь у города совсем другой вид, современный и яркий, запоминающийся.

- У нас в Сочи тоже есть муралы, поэтому здесь мы на них сразу обратили внимание, очень красиво и познавательно. А еще хочу отметить, что у вас широкие дороги и дисциплинированные водители, чистые улицы. Мы в Южно-Сахалинске живем уже пять дней и не перестаем восхищаться вашим городом, - поделилась жительница г. Сочи Ирина Погонина.

Сергей Надсадин в ходе инспекционной поездки побеседовал с художниками и горожанами.

- Хочу поблагодарить художников за их труды. За каждой уличной работой стоит своя история и собственный взгляд автора. Знаю, что свой опыт и талант они реализуют не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах. Ребята рассказали, что только что прилетели из Мурманска, там за пять лет появилось около 50 муралов. Считаю, что Южно-Сахалинск набрал хороший темп - 50 муралов появятся за один текущий год. В администрации города этим проектом руководит первый вице-мэр Андрей Ковальчук, который организует работу вовремя и в срок. Надеемся завершить работу ко Дню города, который мы отметим в сентябре, - резюмировал Сергей Надсадин.

В настоящее время работы активно ведутся по нескольким адресам. В этом сезоне на фасады города нанесли уже 21 мурал, ещё 3 появятся на следующей неделе - на ул. Ленина, д. 314 и д. 329 и на ул. Комсомольской, 169.