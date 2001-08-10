Южносахалинцам напоминают о местах реализации излишков урожая и улова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории городского округа предусмотрены места для свободной реализации населением излишков урожаев с приусадебных и дачных участков, а также круглогодичной реализации уловов любительского рыболовства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В Южно-Сахалинске места для садоводов, огородников и рыбаков расположены:
- пр. Мира, 229 (территория по западной стороне, прилегающей к ТЦ «Янтарь») - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71 (на территории Центральной ярмарки) - 10 мест;
- напротив дома по ул. Комсомольской, 243 А - 5 мест.
Также площадки для реализации излишков урожая и улова размещены в планировочных районах и селах городского округа:
- ул. Центральная (с западной стороны административного здания по управлению территорией Хомутово) - 5 мест;
- Хомутово (Весточка), на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;
- ул. Дружбы, 90 (севернее почтового отделения связи № 21 в Луговом) - 5 мест;
- пер. Железнодорожный (в районе павильона «Имуден» в Ново-Александровске) - 10 мест;
- пер. Железнодорожный, 14 (с северной стороны жилого дома, Ново-Александровск) - 10 мест;
- ул. Ударная, 23 (в районе магазина «Долина» в Дальнем) - 5 мест;
- ул. Зеленая, 20а (в районе магазина «Березка» в Березняках) - 5 мест;
- Санаторное, напротив дома № 7 (в районе теннисного корта) - 5 мест;
- ул. Коммунистическая в Синегорске, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка - 5 мест.
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