Южносахалинцам напоминают о местах реализации излишков урожая и улова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории городского округа предусмотрены места для свободной реализации населением излишков урожаев с приусадебных и дачных участков, а также круглогодичной реализации уловов любительского рыболовства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Южно-Сахалинске места для садоводов, огородников и рыбаков расположены:

- пр. Мира, 229 (территория по западной стороне, прилегающей к ТЦ «Янтарь») - 10 мест;

- ул. Вокзальная, 71 (на территории Центральной ярмарки) - 10 мест;

- напротив дома по ул. Комсомольской, 243 А - 5 мест.

Также площадки для реализации излишков урожая и улова размещены в планировочных районах и селах городского округа:

- ул. Центральная (с западной стороны административного здания по управлению территорией Хомутово) - 5 мест;

- Хомутово (Весточка), на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;

- ул. Дружбы, 90 (севернее почтового отделения связи № 21 в Луговом) - 5 мест;

- пер. Железнодорожный (в районе павильона «Имуден» в Ново-Александровске) - 10 мест;

- пер. Железнодорожный, 14 (с северной стороны жилого дома, Ново-Александровск) - 10 мест;

- ул. Ударная, 23 (в районе магазина «Долина» в Дальнем) - 5 мест;

- ул. Зеленая, 20а (в районе магазина «Березка» в Березняках) - 5 мест;

- Санаторное, напротив дома № 7 (в районе теннисного корта) - 5 мест;

- ул. Коммунистическая в Синегорске, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка - 5 мест.